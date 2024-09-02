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В Ростове на одной из центральных улиц перекрыли проход для пешеходов

Ограничение продлится до 20 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В Ростове на одной из центральных улиц перекрыли проход для пешеходов. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Речь идёт о переулке Островского. Из-за капитального ремонта здания на улице Большой Садовой, 33/43, который стартовал 1 сентября, движение пешеходов ограничено.

«Ограничено движение пешеходов по переулку Островского в створе строения № 43 по западной стороне», — говорится в сообщении.

Ограничение продлится до 20 декабря.

А с 15 августа в Ростове ограничено движение машин по улице Нансена.