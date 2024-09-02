Позеленевшее море в Анапе притягивает аномальные толпы туристов — ВИДЕО

В Анапе морская вода у берега из-за обилия водорослей похожа на кашу, но на пляжах все равно не протолкнуться из-за большого количества отдыхающих. Людей так много, что, кажется, занят каждый свободный метр прибрежной территории. Обычно со стартом осени туристов в городе-курорте становится меньше, но в этом году ситуация изменилась, сообщает ИА KrasnodarMedia.