Позеленевшее море в Анапе притягивает аномальные толпы туристов — ВИДЕО

В Анапе морская вода у берега из-за обилия водорослей похожа на кашу, но на пляжах все равно не протолкнуться из-за большого количества отдыхающих. Людей так много, что, кажется, занят каждый свободный метр прибрежной территории. Обычно со стартом осени туристов в городе-курорте становится меньше, но в этом году ситуация изменилась, сообщает ИА KrasnodarMedia.
О происходящем на пляжах Анапы рассказал местный блогер Андрей Маковозов. Он опубликовал ряд видео (12+), где запечатлел обилие камки — водоросли кладофоры бродячей. Она традиционно «портит» отдых туристов в городе, но многие отдыхающие считают ее полезной и организуют самостоятельные сеансы талассотерапии. Особенно много камки в Витязево.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, Анапа стала лидером среди курортных направлений Кубани по популярности у туристов этим летом. По данным туроператоров, спрос на отдых в этом городе увеличился на 8−25% по сравнению с прошлым годом и опередил Сочи, в котором прирост всего на 5%.