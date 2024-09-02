В ряде домов Кировского района Казани временно прекратят водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода.
Как сообщает МУП «Водоканал», подача воды будет прекращена с 9:00 10 сентября до 11:00 11 сентября по следующим адресам:
ул. Бирюзовая, 1, 1а, 1/1, 2, 2а, 3, 3/1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26/28, 27, 30, 30 (корп.1, 2, 3, 4, 5), 30а, 30а (корп.1), 30б, 31, 33, 37, 38, 38 (корп.1, 2, 3);
ул. Больничная, 2, 14, 16, 21;
ул. Железнодорожников, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19 (корп.1), 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26/31, 27/33, 46, 48, 50а;
ул. Ильича, 1 стр., 19/43, 21, 21/8, 25, 27/3, 28, 29, 30, 31/26, 33/27, 34/5, 35, 36, 38, 38а, 40, 42, 54;
ул. Каширская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11;
ул. Колымская, 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22;
ул. Л. Красикова, 1, 2, 3/27, 4, 5/34, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 12Б, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
ул. Майкопская, 22в;
ул. Молодогвардейская, 1, 2, 2 (корп.1), 2а, 2/1, 10/1, 12, 20, 36, 44, 46, 50, 59, 59 (корп.2);
ул. Нижняя, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15;
ул. Окраинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
ул. Политехническая, 3а, 9, 11, 11а, 11б, 11в;
ул. Привокзальная, 1, 1а, 1 (корп.1), 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Путейская, 1;
ул. Революционная, 1, 1а, 1 (корп.1), 3, 7, 7/1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14 (корп.1), 16, 16 (корп.1), 16/1, 24, 27, 29, 39, 41, 41а, 43/19, 45, 47, 47а, 49;
ул. Сортировочная, 1;
ул. Ферганская, 3, 5, 7;
ул. Черемховская, 21, 23;
ул. Яна Юдина, 8, 10, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 22 (стр.2), 24, 26.
Также ожидается понижение давления воды по следующим адресам:
ул. Водников, 56;
ул. Привокзальная, 33а, 46, 48, 50, 52;
ул. Приволжская, 102 (корп.1, 2, 3), 106а.
Ориентировочно вода будет по 4-й этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.