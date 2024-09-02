Маршруты трамваев № 6 и 7 изменились в Нижнем Новгороде со 2 сентября, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.
Сегодня, 2 сентября, трамваи № 7 запустили по схеме «Московский вокзал — улица Ярошенко — Московский вокзал».
Трамваи № 6 курсируют от станции метро «Буревестник» до остановки «Улица Чебоксарская».
«Расписание между маршрутами № 6 и № 7 скоординировано так, чтобы позволять совершать пересадку между ними на станции “Варя” с минимальным временным разрывом в “часы пик”, — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что электробусы Э‑9 и Э‑17 будут ходить по новым маршрутам с начала сентября.