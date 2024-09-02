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В Сочи зацвел известный своим ароматом кедр Гоа

Кедр Гоа, масло которого используют в парфюмерии и косметике, цветет в Сочи.

Источник: Дендропарк "Южные культуры"- объект культурного наследия народов РФ регионального значения

В Сочи зацвел кедр Гоа или кипарис лузитанский. Их эфирного масла этого растения добывают эфирное масло, активно используемое в парфюмерии. Кедр Гоа является самым ароматным кипарисом, в нем чувствуются нотки лесных ягод, черного перца, яблока и манго.

«Дерево усыпано будто маленькими фишками домино, так выглядят мужские стробилы. В течение двух лет созревают шишки», — рассказали в телеграм-канале парка «Южные культуры».

Родиной кедра Гоа являются центральная Америка и Мексика. В Европе первыми культивировать это растение начали португальцы.

Ранее стало известно, что в сочинском парке посадили 30-летнюю оливу европейскую.