В Сочи зацвел известный своим ароматом кедр Гоа

В Сочи зацвел кедр Гоа или кипарис лузитанский. Их эфирного масла этого растения добывают эфирное масло, активно используемое в парфюмерии. Кедр Гоа является самым ароматным кипарисом, в нем чувствуются нотки лесных ягод, черного перца, яблока и манго.