Отопительный сезон начался на севере Хабаровского края

На севере Хабаровского края стартовал отопительный сезон. Тепло подали в села Аим, Джигда и Нелькан Аяно-Майского района, а также в Аркинское и Инское сельские поселения Охотского округа. С 15 сентября отопление начнет поступать в село Аян и остальные поселения Охотского округа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«По закону отопление включают, если в течение пяти дней подряд средняя температура на улице не превышает восьми градусов тепла. Решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет», — рассказала заместитель начальника управления — начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Лариса Мицкая.
«На севере края отопление обычно включают до конца сентября, как это было сделано и в прошлом году. В центральных районах отопительный сезон начинается в первой декаде октября, а в южных — примерно через две недели», — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
Сейчас в некоторых районах края завершается выдача паспортов готовности жилищного фонда к зимнему сезону. В отдельных территориях продолжаются работы по ремонту основного оборудования. В целом коммунальная инфраструктура готова к холодам на 85 процентов, из 417 котельных отремонтированы 348.