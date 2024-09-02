Названы наиболее востребованные в Волгоградской области педагоги

По информации аналитиков, в период с января по август 2024 года самыми востребованными в Волгоградской области были педагоги по математике, английскому и русскому языку, а также учителя начальных классов. В нашем регионе таким специалистам работодатели готовы платить зарплату в размере от 35 до 45 тыс. рублей в месяц.