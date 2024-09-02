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Названы наиболее востребованные в Волгоградской области педагоги

Эксперты интернет-сервиса для поиска работы hh.ru изучили рынок труда и выяснили, какие специалисты были больше всего востребованы в сфере «Наука и образование» на территории нашего региона в первые 8 месяцев 2024 года.

По информации аналитиков, в период с января по август 2024 года самыми востребованными в Волгоградской области были педагоги по математике, английскому и русскому языку, а также учителя начальных классов. В нашем регионе таким специалистам работодатели готовы платить зарплату в размере от 35 до 45 тыс. рублей в месяц.

Среди основных требований к кандидатам — опыт работы от 1 года до 3 лет. Однако это не значит, что новичок не сможет найти себе место. С каждым годом в субъекте увеличивается количество компаний, готовых трудоустроить молодых преподавателей.

В целом по России за первые 8 месяцев 2024 года опубликовано более 75,6 тыс. вакансий для учителей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период в 2023-м. Чаще всего преподавателей ищут онлайн-школы и центры дополнительного образования.

Отметим, что в Волгоградской области учительскому труду уделяется большое внимание. Ежегодно лучшие специалисты получают различные награды.

Также в регионе ведется комплексная работа по подготовке педагогических кадров. Для этих целей в городе-герое на Волге создан Центр непрерывного повышения профессионального педагогического мастерства, осуществляющий поддержку преподавателей и разработку образовательных маршрутов для повышения уровня квалификации работников.

Сейчас в субъекте подготовку наставников ведут 5 вузов и 5 колледжей, выпускники которых могут стать участниками программы «Земский учитель». Она была создана в 2020 году по инициативе Президента России Владимира Путина.