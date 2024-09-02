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Снова сели за парты: торжественные линейки прошли в нижегородских школах

Школьные дворы заполнили учителя, учащиеся и их родители.

Источник: Нижегородская правда

Торжественные линейки прошли в школах Нижнего Новгорода 2 сентября. Школьные дворы сегодня утром заполнили учителя, учащиеся и их родители.

Напомним, что в этом году в Нижегородской области впервые за школьные парты сядут 35 тысяч детей, а по всей России — почти 1,8 млн первоклассников. 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому торжественные линейки, посвященные началу 2024 — 2025 учебного года, провели во всех школах Нижнего Новгорода 2 сентября. Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу празднования Дня знаний в парках, музеях и библиотеках в Нижнем Новгороде.

образование