Снова сели за парты: торжественные линейки прошли в нижегородских школах

Напомним, что в этом году в Нижегородской области впервые за школьные парты сядут 35 тысяч детей, а по всей России — почти 1,8 млн первоклассников. 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому торжественные линейки, посвященные началу 2024 — 2025 учебного года, провели во всех школах Нижнего Новгорода 2 сентября. Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу празднования Дня знаний в парках, музеях и библиотеках в Нижнем Новгороде.