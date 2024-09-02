Девять щенков подкинули к воротам приюта в Нижнем Новгороде

Пушистики в коробке у ворот ожидали сотрудников приюта утром 2 сентября.
«Их только отняли от матери, они набросились на руку сотрудницы и принялись сосать пальцы. Никакой другой еды ещё не ели эти крошечки», — поделились в приюте.
Пока щенят поселили в клетке внутри теплого здания, среди вольеров. Тем не менее, громкий лай и множество взрослых собак в округе очень пугает малышей.
Щенки еще не привиты, поэтому их нахождение в приюте опасно. Волонтеры сразу начали искать варианты передержки для пушистиков и запустили сбор материальной помощи для покупки кормов для щенят, вакцин и других вещей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что волонтеры спасают щенка с болезнью «хрупких» костей в Нижнем Новгороде.