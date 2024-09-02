Прокуратура сообщила о конфликте со стрельбой в ресторане в центре Москвы

В распоряжении Baza оказался ролик, на котором показано начало конфликта между посетителями «Аиста». На кадрах видно, что двое мужчин выходят из ресторана. Один из них начинает сильно кричать на другого, используя нецензурную лексику, после чего между ними завязывается драка. В результате один из конфликтующих падает на асфальт, затем звучат несколько выстрелов. После этого нападавший нецензурно выругался и вновь выстрелил.