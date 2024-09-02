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Первые звонки прозвучали для 207 000 краснодарских школьников

В школах Краснодара в честь начала нового учебного года состоялись торжественные линейки.

Источник: ТАСС

Их посетили 207 000 учеников.

Глава города Евгений Наумов посетил первый звонок в новой школе по проспекту Константина Образцова. Она уже приняла 915 учеников. Также мэр побывал на первом уроке у казачьего класса.

В первый день нового учебного года Наумов пожелал краснодарским школьникам получать хорошие оценки и достигать высот. «С праздником, дети, родители и учителя!», — написал политик в своих соцсетях.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в День знаний в Краснодаре откроется новая школа на 1550 мест.

образование