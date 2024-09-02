Первые звонки прозвучали для 207 000 краснодарских школьников

Их посетили 207 000 учеников.
Глава города Евгений Наумов посетил первый звонок в новой школе по проспекту Константина Образцова. Она уже приняла 915 учеников. Также мэр побывал на первом уроке у казачьего класса.
В первый день нового учебного года Наумов пожелал краснодарским школьникам получать хорошие оценки и достигать высот. «С праздником, дети, родители и учителя!», — написал политик в своих соцсетях.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в День знаний в Краснодаре откроется новая школа на 1550 мест.