Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

673 тонны шашлыка и 790 тысяч хачапури съели туристы в Сочи за лето

Шашлык и хачапури стали самыми популярными блюдами у отдыхающих в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи туристы съели 673 тонны шашлыка и 790 тысяч хачапури за лето. Именно эти блюда кавказской кухни стали самыми популярными на курорте. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на мэрию Сочи.

Кроме того, отдыхающие проявляли интерес к морепродуктам. Так, за три месяца лета в Сочи съели 397 тонн мидий, выращенных на местных фермах.

Отмечается, что кафе и рестораны на гостевых маршрутах были загружены в среднем на 97%. Издание также сообщает, что в розничных торговых сетях на курорте провели более 157 миллионов чеков, а число посещений магазинов за лето выросло на 24%.

Напомним, в августе 2024 года Сочи посетили 1,13 миллиона туристов. По итогам года курорт планирует выйти на рекордный показатель турпотока.

туризм и отдых