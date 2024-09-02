673 тонны шашлыка и 790 тысяч хачапури съели туристы в Сочи за лето

В Сочи туристы съели 673 тонны шашлыка и 790 тысяч хачапури за лето. Именно эти блюда кавказской кухни стали самыми популярными на курорте. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на мэрию Сочи.
Кроме того, отдыхающие проявляли интерес к морепродуктам. Так, за три месяца лета в Сочи съели 397 тонн мидий, выращенных на местных фермах.
Отмечается, что кафе и рестораны на гостевых маршрутах были загружены в среднем на 97%. Издание также сообщает, что в розничных торговых сетях на курорте провели более 157 миллионов чеков, а число посещений магазинов за лето выросло на 24%.
Напомним, в августе 2024 года Сочи посетили 1,13 миллиона туристов. По итогам года курорт планирует выйти на рекордный показатель турпотока.