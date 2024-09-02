Политолог Маркелов назвал действия Макрона провальными для экономики Франции

Наконец, говоря о французских семеноводах, нельзя не упомянуть предприятия группы компании Soufflet. В России эти французы имеют компанию по продаже семян и СЗР, элеватор, завод по производству ингредиентов для индустрии хлебопечения и мукомольных производств, а также крупный солодовенный завод. Прошлый год компания закрыла с выручкой в 6,8 млрд и чистой прибылью почти в 700 млн рублей. Казалось бы, зарабатывая такие деньги, компания не имеет морального права критиковать Россию. Но ее глобальное руководство пошло еще дальше — оно принимает участие в противодействии российскому экспорту. Soufflet вошло в консорциум, который ставит задачей снизить зависимость ЕС (в первую очередь Франции) — от российских минеральных удобрений — все еще важнейшей строке нашего национального экспорта. В том числе на деньги этой компании (заработанные в России) будет строится завод, который будет направлен на вытеснение российской продукции с рынка ЕС.