Политолог Маркелов назвал действия Макрона провальными для экономики Франции

Франция уже давно де-факто стала непосредственной участницей конфликта на Украине. Она отправляет в зону СВО своих граждан, разрешает украинцам бить французским оружием по территории РФ, передает свою авиацию. Что касается Курска, то по мнению французов, украинцы действуют успешно. На фоне неприкрытой агрессии против нашей страны, французы задерживают российского (и, справедливости ради, своего) гражданина — Павла Дурова. Конечно, наш МИД пытается дипломатическими усилиями решить этот и другие конфликты. Разумеется, России есть чем ответить Франции и Украине на поле боя. Но ответа можно и нужно ждать и в другой, экономической, плоскости, считает политтехнолог Сергей Маркелов.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Ранее он подтвердил, что наступление ВСУ на российские территории проходит при поддержке ЕС и призвал страны Союза снять ограничения на удары ВСУ по России. На фоне этого в Европе обсуждается идея использовать доходы от активов РФ для закупки снарядов для Украине. Франция, как и другие западные страны никак не осудила, а скорее — одобрила, нападение Украины на Курскую область.
Сегодня французский бизнес, должно быть, следит за всей этой ситуацией со слабо скрываемой тревогой, особенно это касается тех, кто продолжает зарабатывать в России. О негативных экономических последствиях для французской политики в том числе президент России Владимир Путин говорил еще на ПМЭФ.
Вообще все иностранцы в России сейчас находятся в довольно подвешенном состоянии. 23 мая Владимир Путин подписал указ, позволяющий изымать активы американского государства и лиц, связанных с ним. О последствиях этого решения по американским активам уже обсуждалось.
Французы из-за политики Макрона имеют все шансы стать следующими в очередь на новую волну национализации.
Например, группа компаний Bonduelle имеет в своих российских активах тысячи гектаров земель и три завода по производству консервированных и замороженных овощей в нескольких российских регионах. Компания работает в стране сверхуспешно — по итогам прошлого года она увеличила выручку на 20%, она составила почти 18 млрд рублей. Чистая прибыль — 1 млрд. Вместе с тем, в симпатиях к России после 2022 года компания была не замечена.
Ее бывшее и нынешнее российское руководство в соцсетях украсило свои аккаунты «голубями мира». Заявление о направлении всей прибыли от продаж в России на будущее восстановление Украины по-прежнему опубликовано на официальном сайте компании. Опровержение о поддержке российской армии — тоже. Складывается ощущение, что компания сама напрашивается на проверку со стороны российских компетентных органов.
По косвенным признакам руководство компании уже «собирает вещи» на выход.
В апреле 2023 года стало известно, что Bonduelle приостановит свое членство в бизнес-ассоциации «Русбренд» — компания должна была прекратить платить взносы с 2024 года. Bonduelle была членом «Русбренда» на протяжении 20 лет. Ранее эту ассоциации покинули ушедшие из страны Nike, Coca-Cola и другие западные компании.
Среди «богатых» французов в России стоит упомянуть и сахарного гиганта — компанию Sucden. У нее в России более 250 тыс. гектаров пахотных земель. По площади — это как Люксембург. И кроме сахара она производит пшеницу, ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу. По итогам прошлого года ее чистая прибыль выросла почти в 2,7 раза до 3,4 миллиарда рублей. Выручка тоже увеличилась кратно — до 13,6 миллиарда рублей.
Какими способами и куда выводит из страны эти огромные деньги компания — большой вопрос.
Очевидно, что она явно не вкладывается в развитие экологических проектов. По сообщениям СМИ, в 2023 году прокуратура проверяла липецкую структуру компании из-за загрязнения почвы, а в Пензенской области жители подозревали французский завод в сбросах отходов в местные водоемы, что привело к массовой гибели рыбы.
Молочная корпорация Lactalis по каким-то причинам вообще занималась сбором и передачей на Украину персональных данных россиян. После публикаций в СМИ «политика конфиденциальности» на сайте компании была исправлена. Четыре «дочерних» площадки компании, производящие молочку под брендами President, Galbani, Parmalat, «Белый город» по итогам прошлого года получили в совокупности 43 млрд рублей выручки, а прибыль превысила 3 млрд рублей.
Бедной нельзя назвать и компанию — производителя семян Limagrain (ООО «Лимагрен Ру»). Компания в том числе производит критически важные для российского рынка семена подсолнечника и кукурузы. Ее выручка в 23-м году составила 14,4 миллиарда рублей, а прибыль — 1,6 млрд. Рост по сравнению с 2022 годом в 2 и 4 раза соответственно. Это колоссальные темпы. Но этого оказалось мало. В текущем году компания, как и другой западный семенной бизнес, взвинтила цены на свою продукцию для российских аграриев.
Похожая ситуация сложилась у компании Mas seeds, которая также, в основном, занимается подсолнечником и кукурузой. В прошлом году они увеличили прибыль почти в два раза — до 820 млн рублей.
Другие французские семеноводы — компания Strube показывает более скромные финансовые результаты — ее прибыль в прошлом году составила «всего» 180 млн рублей.
Компания в том числе поставляет на российский рынок семена сахарной свеклы — это самая дефицитная и импортозависимая категория. И здесь Strube занимает около 10% от всего рынка. Пока компания намерена остаться в России, но уже находится в поисках партнера для создания совместного предприятия.
Наконец, говоря о французских семеноводах, нельзя не упомянуть предприятия группы компании Soufflet. В России эти французы имеют компанию по продаже семян и СЗР, элеватор, завод по производству ингредиентов для индустрии хлебопечения и мукомольных производств, а также крупный солодовенный завод. Прошлый год компания закрыла с выручкой в 6,8 млрд и чистой прибылью почти в 700 млн рублей. Казалось бы, зарабатывая такие деньги, компания не имеет морального права критиковать Россию. Но ее глобальное руководство пошло еще дальше — оно принимает участие в противодействии российскому экспорту. Soufflet вошло в консорциум, который ставит задачей снизить зависимость ЕС (в первую очередь Франции) — от российских минеральных удобрений — все еще важнейшей строке нашего национального экспорта. В том числе на деньги этой компании (заработанные в России) будет строится завод, который будет направлен на вытеснение российской продукции с рынка ЕС.
Доподлинно неизвестно, принимает ли участие в консорциуме другой французский производитель солода Vivescia, но в нашей стране они также показывают стабильные финансовые результаты — по итогам прошлого года выручка составила 5,3 млрд рублей, прибыль — 1,3 млрд. Примечательно, что завод компании находится в обстреливаемой, в том числе французскими снарядами, Белгородской области.
Наконец, при желании в качестве ассиметричного ответа ЕС в целом можно также присмотреться к российским активам компаний из стран Бенилюкса.
Например министр обороны Бельгии, заявляет о намерениях поддерживать Украину «сколько потребуется». А еще страна готова поставить 30 истребителей F-16.
Активы у бельгийцев в РФ есть разные. Например, La Lorraine bakery group — производитель замороженных хлебобулочных изделий за последний год продемонстрировал плохие финансовые результаты и мог бы задуматься о целесообразности ведения бизнеса в стране.
Но есть и успешные примеры: бельгийская Ontex, занятая производством товаров для гигиены, осудила СВО, закрыв прошлый год с чистой прибылью в РФ в 825 миллионов рублей. Кто знает — возможно эти средства пойдут на подготовку будущих пилотов ВСУ.
Разрешение использовать F-16 над территорией России Украине дала другая недружественная страна — Нидерланды.
Каким образом выводят прибыли голландские компании — тоже непонятно. А деньги они «делают» на россиянах неплохие. По итогу 2023 года лидером по чистой прибыли стал получил производитель кормов, премиксов De Heus Animal Nutrition — 1,8 млрд, далее расположились производитель ингредиентов и продуктов питания и пищевых добавок DSM — 840 млн. рублей, семеноводы Rijk Zwaan и Enza Zaden по 100 и 450 млн соответственно.
Менее эффективной оказались производители ингредиентов для хлебобулочной отрасли — компания Zeelandia с убытком в 200 миллионов рублей. Компания, кстати, также открыто поддерживает Украину.
Наконец, еще один «голландец» — компания Jacobs, которая в отличие от других «кофейных» брендов осталась в России и переименовалась в «Monarch». Она заработала в 22-ом году свыше 10 млрд рублей (данные на 2023 г. отсутствуют). Как и многие свои коллеги — поддерживает Украину и осуждает Россию. Более того, планирует увеличивать инвестиции в Украину. Не за счет ли российских сверхприбылей?
Как бы то не было, Владимир Путин неоднократно повторял, что все иностранные компании, которые играют по российским правилам — могут остаться и продолжить работу в России.
С одной стороны, Европейцы и в особенности, французы, все больше погружаясь в украинский конфликт, подставляют свой бизнес под ассиметричный ответ для российских властей.
С другой — сами предприятия, очевидно, ведут себя не как добросовестные участники рынка, провоцируя политические, экологические и финансовые скандалы иногда — на пустом месте. Ситуация с Danone, который в конечном счете был продан российскому собственнику показывает, что выход из ситуации есть всегда. Французам, бельгийцам и голландцам нужно просто решить — будут ли выходить они из России с деньгами за вовремя реализованный актив или без средств и без заводов.
Автор — политтехнолог, политолог, психолог Сергей Маркелов.
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