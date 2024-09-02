Четыре новых школы открылись в Иркутской области

По поручению Губернатора на праздничной линейке в новой школе поселка Дзержинск побывал министр образования Приангарья Максим Парфенов. Школу построили по программе «Стимул» федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Общее финансирование строительства из областного и федерального бюджетов составило около 700 млн рублей. Учиться здесь будет 434 ребенка. Есть у учебного заведения и автобусы для подвоза.