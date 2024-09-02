Четыре новых школы открылись в Иркутской области

В первый день нового учебного года школьников встретили 876 школ Иркутской области. В их числе — четыре абсолютно новых, строительство которых стало возможным благодаря участию региона в федеральных программах и национальных проектах.
— Современная школьная инфраструктура — это основа для качественного образования и гармоничного развития наших детей, — отметил губернатор иркутской области Игорь Кобзев. — Ежегодно в регионе открываются новые школы, проводится модернизация и капремонты объектов образования, и мы планируем это направление поддерживать и развивать.
По поручению Губернатора на праздничной линейке в новой школе поселка Дзержинск побывал министр образования Приангарья Максим Парфенов. Школу построили по программе «Стимул» федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Общее финансирование строительства из областного и федерального бюджетов составило около 700 млн рублей. Учиться здесь будет 434 ребенка. Есть у учебного заведения и автобусы для подвоза.
Как рассказал Максим Парфенов, в новую школу села Алыгджер Нижнеудинского районе пришли учиться 86 детей, причем построенное здание включает в себя и детский сад, который посещает 35 воспитанников, здесь же создан и интернат для ребят из отдаленного населенного пункта Тофаларии.
Еще одна новая школа распахнула двери для учеников в Боханском районе. Там в селе Тихоновка построили новое здание для Верхне-Идинской школы, финансирование выделялось по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» было профинансировано строительство новой школы в Тулуне — теперь это общеобразовательная школа № 5.
Как сообщили в региональном министерстве образования, в этом учебном году в Приангарье пришли в школы порядка 342 тысячи учеников, в том числе 32,5 тысячи первоклассников.