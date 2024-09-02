Главные новости 2 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 сентября 2024 года.
Путин назвал главную причину конфликта на Украине
Президент России дал интервью монгольской газете «Оноодор», в котором рассказал, что стало главной причиной нынешней трагедии на Украине, раскритиковал создаваемые на Западе препоны в отношении российских журналистов и спортсменов, а также оценил развитие отношений с Улан-Батором.
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у бойца СВО
Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана специальной военной операции (СВО), который до этого сообщал, что у него вымогают деньги.
Обнаружены тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал 31 августа. Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Предварительно, на борту Ми-8 находились 22 человека.
Банки Китая не принимают деньги из-за русских имен в платежках
Такие случаи стали фиксироваться с середины июля. Русские имена (даже не попавшие под санкции) в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа.
При обстреле в Белгороде повреждены социальный и коммерческий объекты
В результате обстрела почти полностью разрушен детский сад.