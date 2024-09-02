В конце сентября Калининградскую область ждёт несколько дней магнитных бурь

Первые две магнитные бури произойдут 26 и 27 сентября. Сила возмущения геомагнитного поля достигнет уровня G1 (слабая). На следующий день магнитосфера Земли останется возбуждённой. В этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание и обострение хронических заболеваний. По предварительным расчётам астрономов, 29 сентября череда магнитных бурь должна прекратиться.