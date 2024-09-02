Главное за неделю: возвращение Oasis, таинственный таймер Linkin Park и сотня новых треков от Андрея Губина

Об итогах месяца и всего лета вы уже можете прочитать в нашей ежемесячной рубрике «Музы Пульс». Как кантри захватил зарубежные чарты и какой жанр особенно полюбился отечественным слушателям? Все это можно узнать здесь. В статье вы также можете познакомиться с перспективными артистами, чтобы через какое-то время говорить всем друзьям и знакомым: «Да, я так и знал, что он стрельнет».