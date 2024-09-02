Главное за неделю: возвращение Oasis, таинственный таймер Linkin Park и сотня новых треков от Андрея Губина

Мы календарь перевернули, и вот уже снова сентябрь. Совсем скоро будем согреваться горячим чаем и мочить ноги в лужах, но пока можно еще ненадолго продлить последние летние дни. Чтобы вспомнить, что важного произошло в мире музыки на прошлой неделе, читайте наш новый дайджест.
Кажется, жизнь налаживается: братья Галлахер прекратили вражду, которая длилась с распада группы (с 2009-го, на минуточку). Поэтому в следующем году нас ждет целая серия выступлений от культовой рок-группы Oasis. С большой вероятностью мы будем вспоминать этот исторический момент даже годы спустя.
Фанаты Linkin Park на этой неделе попрощались с несколькими нервными клетками, ведь участники группы еще раз доказали, что они умеют удивлять. В момент, когда таинственный таймер дошел до нуля, произошло кое-что непредсказуемое — ничего. Часы просто пошли в обратную сторону. О том, какие еще сюрпризы таил в себе 100-часовой отсчет, можно прочитать здесь.
Как рассказал Андрей Губин (да, тот самый, который пел песни «Девушки как звезды» и «Мальчик-бродяга»), нового материала у него хватит на 10 альбомов. Напомним, что последний его альбом вышел больше двадцати лет назад. Почему новые треки Андрея Губина все еще не увидели свет, читайте здесь.
Мы были так близко. Моррисси рассказал, на ком лежит ответственность за то, что The Smiths так и не воссоединились. Ведь Джонни Марр проигнорировал «выгодное» предложение отправиться в тур в составе группы, в отличие от Моррисси, который выступить согласился.
Оглушительные трели школьного звонка, как показывает опрос, навсегда отпечатались в памяти каждого из нас. О времени учебников и тетрадок респондентам также напоминают музыка со школьных дискотек и звон лопаты, с которым дворники по утрам разгребали снег. О том, какие еще звуки ассоциируются у россиян со школой, можно прочитать здесь.
МОТ — АВГУСТ НАВСЕГДА.
Вот мы расстраивались, что лето закончилось, а МОТ выпустил альбом под названием «АВГУСТ НАВСЕГДА», которым пытается доказать нам, что «август — это не один месяц в году, а состояние души».
Этот релиз наполнен ностальгией. Сразу хочется пересмотреть все старые фотографии, вспомнить забытые истории из того времени, когда трава была зеленее и небо голубее.
Об итогах месяца и всего лета вы уже можете прочитать в нашей ежемесячной рубрике «Музы Пульс». Как кантри захватил зарубежные чарты и какой жанр особенно полюбился отечественным слушателям? Все это можно узнать здесь. В статье вы также можете познакомиться с перспективными артистами, чтобы через какое-то время говорить всем друзьям и знакомым: «Да, я так и знал, что он стрельнет».
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