Экс-барабанщик Oasis Тони Маккэрролл высказался по поводу воссоединения группы

Бывший барабанщик Oasis Тони Маккэрролл сказал, что рад за группу и за фанатов, которые долго ждали воссоединения. Также он поделился, хочет ли сам играть на концертах тура в 2025 году: «Хотел бы я присоединиться, я не знаю».
Oasis не связывались с Маккэрроллом, как он сообщил в интервью для MailOnline. Он пояснил также, что не держит на них зла и не расстраивается из-за того, что может пропустить будущие концерты.
Я рад за Ноэла и Лиама. Действительно рад за них… И больше всего я безумно рад за фанатов и за те поколения, которые не видели Oasis.
Тони Маккэрролл
бывший барабанщик Oasis.
Тони Маккэрролл стал частью Oasis (тогда они еще выступали под названием The Rain) в 80-х, до того как присоединился Ноэл. Маккэрролл сыграл на барабанах в альбомах Definitely Maybe (1994) и (What's The Story?) Morning Glory (1995). В 1995 году барабанщика исключили из группы из-за постоянных ссор с Ноэлем, который был недоволен его уровнем. Позже Маккэрролл подал на Ноэла в суд, требуя 15 миллионов фунтов роялти. В итоге он согласился на 550 тысяч.
Ранее стало известно, что все билеты на предстоящие концерты Oasis в 2025 году были распроданы за 10 часов.