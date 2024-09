Экс-барабанщик Oasis Тони Маккэрролл высказался по поводу воссоединения группы

Тони Маккэрролл стал частью Oasis (тогда они еще выступали под названием The Rain) в 80-х, до того как присоединился Ноэл. Маккэрролл сыграл на барабанах в альбомах Definitely Maybe (1994) и (What's The Story?) Morning Glory (1995). В 1995 году барабанщика исключили из группы из-за постоянных ссор с Ноэлем, который был недоволен его уровнем. Позже Маккэрролл подал на Ноэла в суд, требуя 15 миллионов фунтов роялти. В итоге он согласился на 550 тысяч.