Систему видеонаблюдения за природными пожарами расширят в Ростовской области

— Система постоянно модернизируется. В этом году ее дополнили девять обзорно-поворотных камер. До конца года будут подключены еще десять таких же камер в городах Гуково, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Аксайском, Цимлянском, Егорлыкском, Песчанокопском районах, — сообщил Сергей Бодряков.