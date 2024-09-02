Систему видеонаблюдения за природными пожарами расширят в Ростовской области

В Ростовской области до конца 2024 года к системе «Безопасный город» собираются подключить еще десять камер наблюдения. Это техника, в том числе, будет помогать в предупреждении пожаров, рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.
— Система постоянно модернизируется. В этом году ее дополнили девять обзорно-поворотных камер. До конца года будут подключены еще десять таких же камер в городах Гуково, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Аксайском, Цимлянском, Егорлыкском, Песчанокопском районах, — сообщил Сергей Бодряков.
Напомним, система интеллектуального видеонаблюдения работает круглосуточно. Природные пожары контролируют с помощью 86 камер минприроды региона, 121 обзорно-поворотной камеры и 36 камер с распознаванием дыма и огня.
Система «Безопасный город» автоматически следит за пожароопасными территориями. С вышки сотового оператора техника может фиксировать пламя на расстоянии в 30 км. При обнаружении горения информация передается диспетчеру. Ситуация в режиме реального времени выводится на специальную видеостену.
— Для уточнения обстановки к видеомониторингу могут быть подключены любые находящиеся в радиусе возгорания камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день в АПК «Безопасный город» их порядка пяти тысяч, — добавил Сергей Бодряков.
Добавим, за пять лет работы АПК «Безопасный город» время принятия решений, связанных с природными пожарами, сократилось на 25%.