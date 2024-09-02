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Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась, на подъездах к досмотровым пунктам стоят более 700 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В 11:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 713 транспортных средства. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

В 8 утра со стороны Тамани в очереди стояли 500 авто.

Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Местные власти обращают внимание на то, что безопасность Крымского моста имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.