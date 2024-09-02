Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов

«В 11:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 713 транспортных средства. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
В 8 утра со стороны Тамани в очереди стояли 500 авто.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность Крымского моста имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.