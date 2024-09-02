Землетрясение магнитудой 4,0 произошло вблизи Темрюка

Событие зафиксировали 19 сейсмологических станций. По данным исследовательского центра РАН, подземные толчки произошли на глубине до 10 километров. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани, что вызвало сейсмическую активность, заметную также в Крыму.