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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло вблизи Темрюка

В Черном море, недалеко от побережья Темрюкского района, произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Новая Кубань

Событие зафиксировали 19 сейсмологических станций. По данным исследовательского центра РАН, подземные толчки произошли на глубине до 10 километров. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани, что вызвало сейсмическую активность, заметную также в Крыму.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на прошлой неделе в районе между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,5. Тогда толчки были зафиксированы на глубине 16 километров, а эпицентр находился в 33 километрах к северо-западу от Сочи.