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Грибников Татарстана предупредили об активизировавшихся клещах

Насекомых стало больше с наступлением тепла.

Источник: РИА "Новости"

Жителей Татарстана предупреждают об увеличении численности клещей. Насекомые активизировались в связи с потеплением на территории республики.

В частности, предупреждение в первую очередь касается любителей отдыха на природе и «тихой охоты». Именно отдыхающие и грибники чаще других подвергаются нападениям кровососущих насекомых. Поэтому Роспотребнадзор республики призвал граждан соблюдать меры профилактики: надевать закрытую одежду, проводить осмотры каждые 10−15 минут на предмет насекомых и использовать репелленты.

Следует отметить, что с начала тёплого времени года с жалобами на укусы клещей обратились около 10 тысяч татарстанцев.

флора и фауна