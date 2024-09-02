Грибников Татарстана предупредили об активизировавшихся клещах

В частности, предупреждение в первую очередь касается любителей отдыха на природе и «тихой охоты». Именно отдыхающие и грибники чаще других подвергаются нападениям кровососущих насекомых. Поэтому Роспотребнадзор республики призвал граждан соблюдать меры профилактики: надевать закрытую одежду, проводить осмотры каждые 10−15 минут на предмет насекомых и использовать репелленты.