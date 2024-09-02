В Воронеже из-за строительства Остужевской развязки отключат воду в школе и детсаду

Строители ведут работы на участке улицы Остужева — от Северного моста до пересечения с путепроводами через железнодорожные пути, из-за этого с 16.00 вторника, 3 сентября, до утра 4 сентября (до 6.00) приостановят водоснабжение на нескольких объектах Железнодорожного района.