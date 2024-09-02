В Воронеже из-за строительства Остужевской развязки отключат воду в школе и детсаду

Из-за переустройства инженерных сетей при возведении Остужевской развязки воронежцам отключат воду, предупредили горожан в управлении дорожного хозяйства.
Строители ведут работы на участке улицы Остужева — от Северного моста до пересечения с путепроводами через железнодорожные пути, из-за этого с 16.00 вторника, 3 сентября, до утра 4 сентября (до 6.00) приостановят водоснабжение на нескольких объектах Железнодорожного района.
Необходимо пополнить запасы воды для ярмарки (ул. Остужева, 47), школы (ул. Тиханкина, 103а), детсада (ул. Тиханкина, 103к1), велотрека на ул. Тиханкина и жителям коттеджного поселка «Серебряный остров».