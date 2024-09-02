Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки… особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом… для молодых людей, что самое важное, репродуктивная функция снижается», — сказал глава государства на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла».