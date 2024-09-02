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Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин

Путин: молодежь считает вейпы модными, но не думает о последствиях.

Источник: © РИА Новости

КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Популярность вейпов вызывает беспокойство, молодежь считает это модным, но не думает о последствиях, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки… особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом… для молодых людей, что самое важное, репродуктивная функция снижается», — сказал глава государства на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла».

Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.

Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Путин Владимир