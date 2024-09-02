Новый автобусный маршрут до острова Русский запустят в середине сентября

Управление транспорта Владивостока объявило о завершении аукциона на право обслуживания нового автобусного маршрута № 11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум». Победителем стало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В соответствии с условиями контракта, с 16 сентября по маршруту начнут курсировать 13 низкопольных автобусов большого класса. Они будут оснащены системами безналичной оплаты, видеонаблюдения и кондиционирования воздуха.
Маршрут № 11 будет проходить следующим образом:
В прямом направлении:
Академика Касьянова, Университетский проспект, Бархатная, Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина, Черёмуховая, Спортивная, Луговая, Светланская, Океанский проспект, Алеутская, Светланская.
В обратном направлении:
Светланская, Ивановская, Новоивановская, Спортивная, Калинина, Надибаидзе, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев, Коммунаров, Бархатная, Университетский проспект, Академика Касьянова.
Отмечается, что за последние три года в парк городских автобусов поступило 292 новых автобуса различного класса, что составляет почти 50% всего автопарка.
Напомним, во Владивостоке началось тестирование нового троллейбуса, который вышел на маршрут № 5 в рамках тестового режима. Это первый из восьми троллейбусов, уже поступивших в город, и часть большего заказа, который предполагает поставку 16 машин до конца года для полной замены старого парка.