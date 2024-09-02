Новый автобусный маршрут до острова Русский запустят в середине сентября

Напомним, во Владивостоке началось тестирование нового троллейбуса, который вышел на маршрут № 5 в рамках тестового режима. Это первый из восьми троллейбусов, уже поступивших в город, и часть большего заказа, который предполагает поставку 16 машин до конца года для полной замены старого парка.