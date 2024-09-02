Погода в Ростове-на-Дону на неделю 2 — 6 сентября: Жара до +31, дожди и грозы

В Ростовской области в понедельник также прогнозируют переменную облачность. Вечером же в отдельных районах может пройти кратковременный дождь, гроза, а в остальное время обойдется без существенных осадков. Днем в восточных районах региона ожидается пыльная буря. Ветер будет дуть восточной четверти со скорость 8 — 13 метров в секунду, местами, также при грозе, порывы составят 15 — 18, а в дневные часы по востоку региона усилится до штормового — 19 — 21 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +25 — +30 градусов, а по югу — до +35. В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а местами в Приазовье высокая пожароопасность 4 класса.