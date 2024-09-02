Погода в Ростове-на-Дону на неделю 2 — 6 сентября: Жара до +31, дожди и грозы

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 2 — 6 сентября обещает быть жаркой. На прощание с летом столбики термометров каждый день будут подниматься выше +30 градусов, даже в единственный дождливый день в предстоящую рабочую пятидневку. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на ближайшие пять дней.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 2 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет +29 — +31 градуса.
Во вторник, 3 сентября, синоптики рассчитывают на облачную погоду, также возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточной четверти разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, но в ночные часы, а также при грозе порывы усилятся до 15 — 18, а днем до 14 метров в секунду. В темное время суток воздух остынет до +20 — +22 градусов, а днем прогреется до +25 — +30.
В среду, 4 сентября, ночью и утром пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный 6 — 11 метров в секунду, а порывы, в том числе при грозе, достигнут 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +18 — +20 градусов, днем — до +28 — 30.
В четверг, 5 сентября, ростовчан и гостей города ждет преимущественно облачная погода. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +23 градуса, а днем до +28.
В пятницу, 6 сентября, будет облачно с прояснениями, ветер усилится до 8 — 13 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +20, а днем нагреется до +26.
Кроме того, синоптики прогнозируют в донской столице чрезвычайную пожароопасность 5 класса.
В Ростовской области в понедельник также прогнозируют переменную облачность. Вечером же в отдельных районах может пройти кратковременный дождь, гроза, а в остальное время обойдется без существенных осадков. Днем в восточных районах региона ожидается пыльная буря. Ветер будет дуть восточной четверти со скорость 8 — 13 метров в секунду, местами, также при грозе, порывы составят 15 — 18, а в дневные часы по востоку региона усилится до штормового — 19 — 21 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +25 — +30 градусов, а по югу — до +35. В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а местами в Приазовье высокая пожароопасность 4 класса.
Во вторник местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а ночью и утром в отдельных районах ожидается сильный дождь. Ветер восточной четверти разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а местами, в том числе при грозе, порывы составят 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17 — +22, местами опустятся до +11, а днем поднимутся до +27 — +32, в некоторых районах в Приазовье будет прохладнее — до +23 — +28 градусов.
В среду в некоторых районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы усилятся до 12 — 14, а при грозе до 15 — 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют +17 — +22 градуса ночью, а местами похолодает до +11, по северу даже до +9, днем же ожидается +26 — +31 градус, по югу — до +33.
В четверг в первой половине дня жителей северных районов ждет переменная облачность, а после обеда будет ясно, а на юге области — наоборот. Ветер с востока разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +18 ночью и до +26 днем на севере региона, а на юге +22 ночью и +29 днем.
В пятницу на севере региона настанет солнечный день, а на юге — облачный, вечером возможен дождь. Восточный ветер усилится до 8 — 13 метров в секунду. Ночью на севере области столбики термометров опустятся до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +24, на юге же ожидается +20 ночью и +25 днем.