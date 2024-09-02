Профильные строительные классы открылись в двух хабаровских школах

В Хабаровске в гимназии № 8 и лицее «Вектор» впервые начали работу профильные строительные классы. Их учащиеся получат приоритет при поступлении в Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Тихоокеанский государственный университет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В последние годы строительная отрасль региона сталкивается с нехваткой рабочей силы. Для решения этой проблемы на долгосрочную перспективу необходимо акцентировать внимание на ранней профориентации школьников и повышении привлекательности строительных специальностей. Согласно соглашению с ТОГУ и ДВГУПС, учащиеся строительных классов получат приоритет при поступлении в эти вузы», — рассказали в министерстве строительства края.
Открытие строительных классов стало возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между министерством строительства края, Ассоциацией СРО «РОС “Союз” в сфере строительства, вузами и общеобразовательными школами.
Программа обучения рассчитана на 10−11 классы, школьники смогут ознакомиться с основами профильных дисциплин, посетить работающие предприятия и начать освоение профессии. Для учащихся 8−9 классов предусмотрены мероприятия по ранней профориентации, включая экскурсии на предприятия строительной отрасли.