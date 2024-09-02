Профильные строительные классы открылись в двух хабаровских школах

«В последние годы строительная отрасль региона сталкивается с нехваткой рабочей силы. Для решения этой проблемы на долгосрочную перспективу необходимо акцентировать внимание на ранней профориентации школьников и повышении привлекательности строительных специальностей. Согласно соглашению с ТОГУ и ДВГУПС, учащиеся строительных классов получат приоритет при поступлении в эти вузы», — рассказали в министерстве строительства края.