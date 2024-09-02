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В Башкирии изменится расписание пригородных поездов

В Башкирии в связи с ремонтными работами на станции Урман 5 сентября вносятся изменения в расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, поезд № 6417 Улу-Теляк — Дема на участке Улу-Теляк — Тавтиманово проследует на 33 минуты раньше действующего расписания: № 6417 Улу-Теляк (отправление в 6:16) — Тавтиманово (прибытие в 6:47, отправление в 7:21) — Дема (прибытие в 8:43).

Поезд № 6402 Дема — Аша на участке Тавтиманово — Аша проследует на 17 минут позже действующего расписания: № 6402 Дема (отправление в 5:24) — Тавтиманово (прибытие в 6:44, отправление в 7:02) — Аша (прибытие в 7:59).

Поезд № 6404 Дема — Улу-Теляк на участке Тавтиманово — Улу-Теляк проследует на 28 минут позже действующего расписания: № 6404 Дема (отправление в 7:43) — Тавтиманово (прибытие в 9:05, отправление в 9:34) — Улу-Теляк (прибытие в 10:09).