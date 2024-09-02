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Василий Голубев осмотрел автовокзал «Центральный»

1 сентября, губернатор Василий Голубев ознакомился с ходом работ на автовокзале «Центральный», который оборудуется на базе бывшего ростовского аэровокзала. С конца июня автовокзал функционирует в тестовом режиме.

В августе запущено два новых рейса — в Сочи и Краснодар. В ближайшие месяцы стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Архыз, Ставрополь, Крым.

Уже сегодня отсюда можно уехать в Новочеркасск, Волгодонск, Багаевскую, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановскую, Буденновскую, Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Грузию.

Сегодня пассажиров и посетителей принимают две из пяти секций здания. Пока автовокзал работает с 05:30 до 23:00, ежедневно перевозя около 600 пассажиров. С ростом пассажиропотока и вводом новых рейсов вокзал перейдет на круглосуточный график работы.

«Здесь созданы комфортные условия как для пассажиров, так и для водителей. Есть все необходимое, в т. ч. зоны ожидания, камеры хранения, комната матери и ребенка и пр. В ближайшее время здесь откроются фуд-корт, капсюльный отель, отделения МФЦ, банка, супермаркет», — поделился впечатлениями в своём тelegram-канале Василий Голубев.

Работы по созданию современного автовокзала на месте старого ростовского аэропорта были начаты в мае 2023 года. В реализацию проекта «Группа Агроком» вложила более 1,7 млрд рублей. Общий объем средств в развитие проекта превысит 5 млрд рублей. Проведена полная реконструкция здания, заменены коммуникации, выполнен весь комплекс работ по обеспечению безопасности объекта массового пребывания людей, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.