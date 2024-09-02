Василий Голубев осмотрел автовокзал «Центральный»

«Здесь созданы комфортные условия как для пассажиров, так и для водителей. Есть все необходимое, в т. ч. зоны ожидания, камеры хранения, комната матери и ребенка и пр. В ближайшее время здесь откроются фуд-корт, капсюльный отель, отделения МФЦ, банка, супермаркет», — поделился впечатлениями в своём тelegram-канале Василий Голубев.