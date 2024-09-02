Проход по одной из центральных улиц Ростова-на-Дону перекрыли для пешеходов

На участке переулка Островского в Ростове-на-Дону ограничили проход пешеходов. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.
— Движение пешеходов в створе Островского, 43, по западной стороне, ограничено до 20 декабря 2024 года, — говорится в сообщении.
Как выяснилось, аллею частично перекрыли на время капитального ремонта здания на Большой Садовой, 33/43.
Добавим, также ранее до 25 сентября 2024 года в Ростове запретили движение машин по переулкам Мартыновскому и Казачьему в створе улицы Всесоюзной. В этом случае причина ограничений — строительство канализационного коллектора.