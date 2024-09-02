В Омске на Космическом проспекте открылся инженерный лицей

«Здесь, в стенах нового лицея, вы сможете получить качественное образование, развивая свои таланты и мечты. “Роскосмос” гордится тем, что может поддерживать проекты, направленные на создание условий для подготовки новых поколений специалистов. Мы уверены, что именно вы, наши молодое поколение, — будущее российской космонавтики, промышленности и науки в целом», — обратился он к учащимся.