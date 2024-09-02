В Омске на Космическом проспекте открылся инженерный лицей

Программа лицея направлена на развитие навыков, необходимых будущим инженерам.
Лицей является структурным подразделением авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. В церемонии открытия в режиме телемоста принял участие гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
«Здесь, в стенах нового лицея, вы сможете получить качественное образование, развивая свои таланты и мечты. “Роскосмос” гордится тем, что может поддерживать проекты, направленные на создание условий для подготовки новых поколений специалистов. Мы уверены, что именно вы, наши молодое поколение, — будущее российской космонавтики, промышленности и науки в целом», — обратился он к учащимся.
Губернатор области Виталий Хоценко поблагодарил социальных партнёров за помощь в материально-техническом оснащении лицея. Специальные классы и мастерские для профильных занятий были оборудованы при поддержке ПО «Полёт».
Глава региона отметил, что возможность построить лицей появилась благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом России. А также подчеркнул, что интерес к инженерным профессиям, любовь к авиации и космосу важно прививать с самого детства.
«Владимир Владимирович Путин ставит задачу — достичь технологического суверенитета страны. Для этого нужны квалифицированные кадры», — сказал Виталий Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест, в свою очередь, добавил, что новый лицей отвечает во всём духу времени. И выразил уверенность, что у лицея со временем появятся выпускники, которыми будут гордиться омичи и вся страна.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, в регионе стартует долгосрочный проект «Территория опережающего развития инженерного образования». Новый лицей на Космическом проспекте станет базовой школой для проекта. А всего в него войдут 21 детсад, 8 школ, а также вузы и предприятия.
Отметим, что сегодня учиться в лицей пришли 140 первоклассников, которые получили в подарок фирменные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Такие же подарки ждали сегодня всех первоклашек Омской области.
Ранее мы писали о том, что в Омске после капитального ремонта была открыта школа № 3. Преобразилось не только здание, но и прилегающая территория.