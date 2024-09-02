Тхэквондист, представляющий Воронежскую область, завоевал серебро Паралимпийских игр

В активе сборной Воронежской области первая медаль на Паралимпийских играх в Париже! Она на счету тхэквондиста Алиасхаба Рамазановы, выступающего за наш регион параллельным зачетом.
Алиасхаб Рамазанов родился в Махачкале без левой руки. В детстве он занимался борьбой, футболом и баскетболом. В 2013-м году по совету друга пришел в секцию тхэквондо и в этом виде спорта добился больших успехов. В 2017-м году Алиасхаб стал победителем чемпионата мира в Лондоне. Затеем еще дважды боролся за награды мировых форумов, но был далеко от пьедестала — занимал девятое и пятое места. Зато на чемпионатах Европы Рамазанов пока не проигрывает. Первое свое золото он завоевал в 2021-м году в Турции, а в 2024 году повторил свой успех на турнире в Белграде.
На Паралимпиаде в Париже Алиасхаб провел четыре поединка и в трех из них победил.
В ⅛ финала 31-летний россиянин сразился с 43-летним спортсменом с Соломоновых островов Джеймсом Инграмом Джеджеу и выиграл поединок всего за пару минут. В четвертьфинале Рамазанов со счетом 21:6 победил хорвата Ивана Микулича. А Иван между тем — не просто рядовой спортсмен, а чемпион Европы и мира и вице-чемпион Олимпиады в Токио.
В полуфинале Алиасхаб встречался с американцем Эвано Меделлом — бронзовым призером Игр в Японии, серебряным медалистом чемпионата Европы и мира. В упорной борьбе на последних секундах победу вырвал наш спортсмен — 19:17, хотя практически все время уступал в счете.
В финале Паралимпиады Рамазанов боролся за золото с британцем Мэттом Бушем — двукратным чемпионом мира, бронзовым призером последнего чемпионата Европы. На этот раз Алиасхаб уступил сопернику со счетом 0:5 и стал серебряным призером Паралимпиады. В любом случае это большой успех.