Тхэквондист, представляющий Воронежскую область, завоевал серебро Паралимпийских игр

Алиасхаб Рамазанов родился в Махачкале без левой руки. В детстве он занимался борьбой, футболом и баскетболом. В 2013-м году по совету друга пришел в секцию тхэквондо и в этом виде спорта добился больших успехов. В 2017-м году Алиасхаб стал победителем чемпионата мира в Лондоне. Затеем еще дважды боролся за награды мировых форумов, но был далеко от пьедестала — занимал девятое и пятое места. Зато на чемпионатах Европы Рамазанов пока не проигрывает. Первое свое золото он завоевал в 2021-м году в Турции, а в 2024 году повторил свой успех на турнире в Белграде.