В Ростове-на-Дону число финансово грамотных жителей увеличилось до 63%

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, результаты опроса также продемонстрировали, что 64% жителей Ростова-на-Дону уже оформили полисы ОСАГО и каско. Это является показателем зрелости и ответственности автовладельцев в вопросах страхования. А 70% респондентов заявили о том, что имеют банковские клады. Это говорит об их стремлении к созданию финансового резерва и обеспечению долгосрочной стабильности. Именно этим инструменты финансовой грамотности помогают минимизировать риски и обеспечивают уверенность в будущем.