В Ростове-на-Дону число финансово грамотных жителей увеличилось до 63%

По данным исследования компании СберСтрахование, которое прошло в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек, 63% ростовчан считают себя финансово грамотными. При этом за год число респондентов, высоко оценивающих собственные навыки обращения с деньгами, увеличилось на 16 процентных пунктов. В прошлом году таких людей было 47%.
Как выяснилось, большинство ростовчан под финансовой грамотностью понимают способность вести личный и семейный бюджет (78%). Также в это понятие входит умение распознавать мошенничество — так ответили 77%. Еще 39% отметили навыки инвестирования.
Большинство опрошенных получает знания о финансах из книг и профильных СМИ. За прошедший год этот показатель вырос на 22%. А 24% респондентов просматривают специализированные блоги и соцсети.
Высоко оценивают свой уровень обращения с денежными средствами и жители других регионов — Оренбурга, Владивостока, Иркутска, Астрахани и Красноярска.
— Уровень финансовой грамотности повышается, и россияне всё чаще используют вспомогательные онлайн-инструменты. Так, сервисами по управлению личными финансами в мобильном приложении на ежедневной основе сейчас пользуется 26 млн клиентов, а год назад таких клиентов было 12,6 млн., — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, результаты опроса также продемонстрировали, что 64% жителей Ростова-на-Дону уже оформили полисы ОСАГО и каско. Это является показателем зрелости и ответственности автовладельцев в вопросах страхования. А 70% респондентов заявили о том, что имеют банковские клады. Это говорит об их стремлении к созданию финансового резерва и обеспечению долгосрочной стабильности. Именно этим инструменты финансовой грамотности помогают минимизировать риски и обеспечивают уверенность в будущем.