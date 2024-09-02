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В Омске ожидаются перебои с телевещанием на пять дней

В это время пройдут профилактические работы.

Источник: Om1 Омск

В Омске ожидаются перебои в работе телевидения со 2 до 8 сентября. Об этом сообщили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщили в РТРС.

Ранее портал Om1.ru рассказывал, что в Омске открыли новую радиостанцию «Гордость». Станция вещает на частоте 90.1 FM круглосуточно и уже работает в 36 городах России.

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