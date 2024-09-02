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Ростов-на-Дону вошел в число лидеров по количеству молодых сотрудников энергосбытовых компаний

Процент молодежи на предприятиях неуклонно растет.

Источник: Комсомольская правда

Во многих ростовских компаниях растет спрос на молодых специалистов. Так, в компании «ТНС энерго» по данным на 2024 год свыше 20% коллектива — молодежь. И эти пропорции постоянно увеличиваются.

По количеству молодых специалистов в числе лидеров среди предприятий холдинга — Кубань, Великий Новгород, Карелия, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. При этом студенты чаще всего выбирают для стажировки Ярославль, Воронеж и Пензу.

Всего же летнюю производственную практику у гарантирующего поставщика прошли около 100 студентов. Более 50% из них успешно приняты на работу и продолжают строить карьеру.

К слову, новые сотрудники, которые принимаются на работу в «ТНС энерго», получают хорошие перспективы для самореализации и профессионального развития. Подробнее о вакансиях можно узнать на сайте гарантирующего поставщика.