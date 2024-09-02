В Самарской области поймали 41 пьяного водителя за три дня

С 30 августа по 1 сентября на дорогах Самарской области прошли целенаправленные рейды. В ходе них за три дня полицейские выявили более 1300 различных правонарушений и поймали 41 пьяного водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.