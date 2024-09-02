В Самарской области поймали 41 пьяного водителя за три дня

С 30 августа по 1 сентября на дорогах Самарской области прошли целенаправленные рейды. В ходе них за три дня полицейские выявили более 1300 различных правонарушений и поймали 41 пьяного водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.
— Без водительских удостоверений за рулем ездили 17 человек. Автомобилисты 37 раз пренебрегли правилами перевозки детей, — рассказали в пресс-службе.
Еще 154 водителя ездили непристегнутые ремнями безопасности. Также зафиксировано 28 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили правила 34 раза. За «тонировку» к ответственности привлекли 193 водителей.
В отношении четырех жителей, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Повторным нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.