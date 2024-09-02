В омском Минздраве объяснили закрытие роддома № 2

«В работе инженерных сетей родильного дома № 2 были выявлены нарушения. Министерством было принято решение провести в медицинском учреждении внеплановую санитарную обработку до 15 октября. На время санобработки беременные и роженицы, нуждающиеся в медицинской помощи, маршрутизируются в областной и городской перинатальные центры, а также в родильный дом номер 6», — рассказали в ведомстве.