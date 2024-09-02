Минниханов поздравил школьников Татарстана с Днем знаний

«Годы учебы в школе — это самый увлекательный, насыщенный и незабываемый период жизни человека. Сегодня около 53 тысяч школьников Татарстана впервые сядут за парты. От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и новым этапом в жизни!» — написал руководитель республики.