Megan Thee Stallion и RM из BTS выпустят совместный сингл Neva Play

Рэперша Megan Thee Stallion анонсировала в своих социальных сетях выход нового трека Neva Play с участием RM, лидера бойз-бэнда BTS. Сингл должен увидеть свет в эту пятницу, 6 сентября.
Megan Thee Stallion также написала о грядущем релизе.
Я никогда раньше не слышала, чтобы он читал рэп в таком стиле.
Megan Thee Stallion
Певица.
В июне рэперша выпустила свой третий студийный альбом Megan (2024). RM также недавно порадовал своих фанатов сольным лонгплеем — Right Place, Wrong Person (2024).
Ранее Megan Thee Stallion уже работала с BTS. В 2021 году вышел ремикс на песню Butter (2021) c куплетом от рэперши.
В прошлом месяце одной из самых громких коллабораций стал трек Guess от Charli XCX и Билли Айлиш, который вошел в делюкс-версию альбома Чарли BRAT (2024).