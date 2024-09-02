Новый сезон проекта «Открой#Моспром»: началась регистрация на экскурсии по столичным заводам

«Москва активно развивает промышленный туризм. Это большая и важная работа, которая включает в себя, например, создание интерактивных выставок, посвященных индустрии, и проведение экскурсий по действующим предприятиям. Так, с 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” мы показываем жителям и гостям столицы, как устроены московские заводы, а также знакомим их с процессом производства продукции ежедневного пользования и высокотехнологичных изделий. В рамках нового сезона проекта 25 предприятий проведут свыше 150 экскурсий, а также 70 мастер-классов. Гости узнают, как изготавливают лифты, косметику, авиационные двигатели, мороженое, космический хлеб и многое другое», — рассказал Анатолий Гарбузов.