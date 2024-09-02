Новый сезон проекта «Открой#Моспром»: началась регистрация на экскурсии по столичным заводам

«Москва активно развивает промышленный туризм. Это большая и важная работа, которая включает в себя, например, создание интерактивных выставок, посвященных индустрии, и проведение экскурсий по действующим предприятиям. Так, с 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” мы показываем жителям и гостям столицы, как устроены московские заводы, а также знакомим их с процессом производства продукции ежедневного пользования и высокотехнологичных изделий. В рамках нового сезона проекта 25 предприятий проведут свыше 150 экскурсий, а также 70 мастер-классов. Гости узнают, как изготавливают лифты, косметику, авиационные двигатели, мороженое, космический хлеб и многое другое», — рассказал Анатолий Гарбузов.
Так, на площадке концерна «Бабаевский» посетители познакомятся с процессом изготовления кондитерских изделий: конфет, шоколада, карамели и другой продукции. На производстве столичной компании «Фабрика вентиляции “Галвент” гости узнают, как изготавливают современные системы вентиляции, которые устанавливают в домах и нежилых помещениях по всей стране.
Свои двери откроет и косметическая фабрика «Свобода» — одно из старейших предприятий Москвы. Сегодня здесь выпускает уходовую и декоративную косметику, зубные пасты, шампуни и многое другое.
Кроме того, в этом сезоне к проекту присоединился «Сибур полилаб» — научная площадка компании «Сибур», где разрабатывают новые полимерные материалы. Они могут быть использованы в различных отраслях экономики — от товаров народного потребления до авиакосмической промышленности.
Научно-исследовательский центр сфокусирован, в частности, на вовлечении вторичного сырья в производство готовых продуктов. Компания выпускает около 30 марок полимеров, в которых содержится до 70 процентов вторичных материалов. Из этого сырья делают экоупаковку для воды, прохладительных напитков, молока, йогуртов, флаконы для косметики и даже мебель.
По словам генерального директора предприятия Константина Вернигорова, проект «Открой#Моспром» открывает новые возможности для знакомства с достижениями отечественной науки и промышленности. Каждый может увидеть, как инновации в области полимеров помогают создавать устойчивые и экологичные продукты будущего. В рамках проекта москвичи и гости столицы могут посетить павильон «Дом полимеров» на ВДНХ и узнать, как создаются современные синтетические материалы и в каких отраслях они используются, а также получить информацию, как правильно сортировать пластик.
Проект «Открой#Моспром» появился в 2019 году. Сегодня он объединяет более 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость проекта подтверждают награды. Например, он был отмечен в категориях «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион — наставник по промышленному туризму» в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» и номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года к проекту присоединились около миллиона человек, а за все время работы в нем приняли участие 16 миллионов гостей и жителей столицы.