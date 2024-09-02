Мэр Краснодара побывал на линейке в одной из новых школ

Глава Краснодара Евгений Наумов посетил праздничную линейку в новой школе на проспекте им. Константина Образцова. Мэр осмотрел учебное заведение, которое будет работать как филиал гимназии № 18, и побывал на первом уроке в казачьем классе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Трехэтажное здание новой школы в Фестивальном микрорайоне включает 33 кабинета для учащихся с 1 по 11 классы. Проектом предусмотрены также медицинский блок, три спортивных зала, два актовых зала, библиотека, пищеблок. Рядом со школой обустроили несколько спортивных зон для занятий разными видами спорта.
В новое учебное заведение приняли 915 учеников.
Глава Краснодара поздравил школьников, их родителей и учителей.
— 207 тысяч учеников пришли на первый звонок в школы Краснодара. Это больше населения многих городов. И для нас их образование — большая ответственность. Ребята, растите сильными и любите место, которое даёт вам знания. Только так можно учиться на «5» и достигать высот, — отметил Евгений Наумов.
В праздничной линейке, посвященной старту учебного года, также приняли участие руководитель департамента образования Краснодара Александр Звягинцев и директор гимназии № 18 Андрей Волков.
Первый звонок в новой школе по традиции поручили дать первокласснику и ученику 11-го класса.
Евгений Наумов заглянул на урок в казачьем классе и пообщался с учениками и преподавателем.
Всего в Краснодаре 1 сентября начали работать 10 новых школ, в том числе в поселке Знаменском и станице Елизаветинской.