Мэр Краснодара побывал на линейке в одной из новых школ

— 207 тысяч учеников пришли на первый звонок в школы Краснодара. Это больше населения многих городов. И для нас их образование — большая ответственность. Ребята, растите сильными и любите место, которое даёт вам знания. Только так можно учиться на «5» и достигать высот, — отметил Евгений Наумов.