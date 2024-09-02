Отключение холодной воды в Перми: в каких домах с 3 по 15 сентября 2024 не будет воды

Рассказываем, в каких районах Перми с 3 по 15 сентября 2024 будут отключать холодную воду, и публикуем график с адресами домов.
В начале сентября 2024 года запланированы отключения холодной воды в районах Перми. Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», водоснабжение будут приостанавливать на время проведения планового и аварийного ремонта на сетях. Публикуем подробный график отключений холодной воды в домах с 3 по 15 сентября 2024 с адресами по районам Перми.
Список домов по районам Перми, где с 3 по 15 сентября 2024 отключат холодную воду
Мотовилихинский район.
На целые сутки, с 10.00 вторника, 3 сентября, до 10.00 среды, 4 сентября, холодную воду отключат в домах № 21 и № 32 по улице Лифанова.
Дзержинский район.
В среду, 4 сентября, с 9.00 до 14.00 часов не будет холодной воды в домах по улице Сергея Данщина, 1А, 4, 5, 6А.
На сутки, с 9.00 четверга, 5 сентября, до 9.00 пятницы, 6 сентября, без воды останутся жители дома на улице Екатерининской, 177А.
В воскресенье, 8 сентября, с 9.00 до 13.00 часов отключение воды запланировано в домах по улице Кронштадская, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53.
Кировский район.
В четверг, 5 сентября, с 9.00 до 13.30 холодную воду отключат в домах по адресам:
— ул. Миргородская, 24;
— ул. Чебоксарская, 1, 3, 16;
— ул. 2-я Чебоксарская, 3.
На сутки с 09.30 среды, 11 сентября, до 09.30 четверга, 12 сентября, без холодной воды останутся дома по адресам:
— ул. Богдана Хмельницкого, 40;
— ул. Ласьвинская, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 72.
Также на целые сутки с 09.30 14 сентября до 09.30 15 сентября холодную воду в Перми отключат в следующих домах:
— ул. Магистральная, 100, 100 В, 102, 104, 104/1,
— ул. Маршала Рыбалко, 105 В, 109А, 111А, 117, 117/1, 117/2, 119, 97А, 97Б, 99 В,
— ул. Сысольская, 1, 10, 10/3, 10/4, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 2, 21/1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9.
Индустриальный район.
На сутки с 9.00 утра среды, 11 сентября, до 9.00 утра четверга, 12 сентября, отключение холодной воды запланировано в дома по адресам:
— ул. Встречная, 31А, 33, 35, 35А, 35 В, 37,
— ул. Ипподромная 2-я, 3.
— ул. Ипподромная 3-я, 1,
— ул. Ипподромная 4-я, 1,
— ул. Ипподромная 5-я, 2,
— ул. Ипподромная 6-я, 1,
— ул. Кордонная, 14,
— ул. Кордонная 2-я, 4,
— ул. Кордонная 3-я, 10.
Орджоникидзевский район.
Также на целые сутки с 10.00 четверга, 5 сентября, до 10.00 пятницы, 6 сентября, отключение холодной воды произойдет в следующих домах:
— ул. Верхне-Волжская, 40,
— ул. Верхне-Сылвенская, 3,
— Каргапольский, 18,
— ул. Кубанская, 6,
— ул. Кутамышская, 35,
— Кыновский, 11,
— Ленинский, 16,
— ул. Лянгасова, 1, 30,
— ул. Никопольская, 14, — ул. Рубцовская, 23, — Рудянский, 20, — ул. Тихорецкая, 1, — ул. Фрунзе, 41, 43, 6, 7.
В субботу, 7 сентября, с 9.00 утра до 19.00 вечера холодную воду отключат в домах по адресам:
— ул. Вильямса, 44, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77,
— ул. Кабельщиков, 19,
— ул. Коспашская, 12, 5, 7, 9, — ул. Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46, — ул. Усадебная Ордж., 2, 3, 4, 55, 6.
На сутки с 10.00 среды, 11 сентября, до 10.00 четверга, 12 сентября, отключение холодной воды запланировано в домах:
— ул. Верхне-Волжская, 33,
— ул. Серго, 8,
— ул. Фрунзе, 19.
В четверг, 12 сентября, с 9.00 утра до 19.00 вечера не будет холодной воды в домах:
— ул. Волховская, 15,
— ул. Льва Шатрова, 14, 16, 16/3, 17, 18.
Жителям указанных домов в Перми рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.