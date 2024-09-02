Отключение холодной воды в Перми: в каких домах с 3 по 15 сентября 2024 не будет воды

В начале сентября 2024 года запланированы отключения холодной воды в районах Перми. Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», водоснабжение будут приостанавливать на время проведения планового и аварийного ремонта на сетях. Публикуем подробный график отключений холодной воды в домах с 3 по 15 сентября 2024 с адресами по районам Перми.