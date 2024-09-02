В Самаре прошли торжественные линейки ко Дню знаний

В Самаре прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Ученики школ, колледжей и вузов собрались, чтобы отметить начало учебного года. В этом году из-за того, что 1 сентября выпало на воскресенье, праздничные мероприятия перенесли на понедельник.