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В Самаре прошли торжественные линейки ко Дню знаний

В школах Самары 2 сентября прозвенел первый звонок.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Ученики школ, колледжей и вузов собрались, чтобы отметить начало учебного года. В этом году из-за того, что 1 сентября выпало на воскресенье, праздничные мероприятия перенесли на понедельник.

Самое большое количество первоклассников поступило в образовательный центр «Южный город». В общей сложности в регионе за парты сели более 36,5 тысячи первоклассников, а в одиннадцатый класс пошли 14,7 тысячи учеников, из них 5,5 тысячи в Самаре.

Запоминающимся стал первый звонок в школе № 163, где одиннадцатиклассник традиционно нес на плече первоклассницу. Мэр города Елена Лапушкина посетила эту школу и поздравила учеников с началом учебного года.

Напомним, врио губернатора Вячеслав Федорищев также принял участие в празднике, посетив школу № 68 имени Героя Советского Союза Вениамина Лезина. Там он провел время с первоклассниками, поддержав их в первый школьный день.

образование