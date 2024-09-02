«Серебряный» заплыв. Волгоградке покорился паралимпийский пьедестал в Париже

Как шла спортсменка к этой победе, выяснял vlg.aif.ru.
Вкус к победе.
В бассейн Наталию в раннем детстве привели родители — вместе с сестренкой-близняшкой. Не ради спортивных побед — о них тогда никто в семье даже не задумывался. Плавание было жизненно необходимо девочке, чтобы поправить и укрепить здоровье. Но девочка оказалась талантливой и три года спустя после начала занятий приняла участие в своих первых соревнованиях.
Впрочем, на тот момент это было скорее желанием тренеров из центра детского инвалидного и адаптивного спорта «Олимп», рассмотревших в юной пловчихе будущую чемпионку. Сама она, как однажды поделилась Наталия с vlg.aif.ru, вкус к победе почувствовала, когда в 16 лет впервые стала чемпионкой России. Позже она поднималась на европейские и мировые пьедесталы, и пока только в мечтах — на паралимпийский.
Впервые мечта сбылась в 2020 году. В составе Российской сборной выпускница Волгоградской госакадемии физкультуры и спорта, воспитанница Ирины Ахмеровой из регионального центра развития адаптивных видов спорта направилась на Паралимпиаду в Токио. И с ходу завоевала «бронзу» на дистанции 150 метров комплексным плаванием и «серебро» на дистанции 50 метров брассом.
Французское «золото».
Французскую воду Наталия опробовала в начале июня — в Лиможе проходил седьмой этап мировой серии по плаванию среди пловцов-паралимпийцев с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), нарушением зрения (спорт слепых) и интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН).
Наталия Буткова была единственной волгоградкой в составе российской сборной. На тот момент 32-летняя спортсменка на своей коронной дистанции — 150 м комплексным плаванием — выиграла «золото», оставив позади соперниц из Украины и Казахстана.
«В спортивном классе S4 она была близка к пьедесталу и в спринтерском “полтиннике” на спине, но заняла четвертое 4-е место. А на непривычной для нее дистанции 200 метров вольным стилем сумела пробиться в финал и финишировала с седьмым результатом», — рассказывали в облспорткомитете.
Впереди был чемпионат России по плаванию в Екатеринбурге и XVII Паралимпийские летние игры в Париже.
«Уступила только Тане».
В уральской столице титулованная спортсменка была заявлена в пяти дисциплинах и после выступления в каждой неизменно поднималась на пьедестал. Результатом стало «золото» в комплексном плавании на дистанции 150 м и звание вице-чемпионки еще в четырех видах программы — на 50, 100 и 200 метров вольным стилем и на 50 метров на спине.
Но это был лишь промежуточный результат к основной победе. 1 сентября 33-летняя Наталия Буткова покорила новую для себя вершину.
«В плавательной комбинированной дисциплине на 150-метровом отрезке Буткова считалась одним из фаворитов. В сегодняшнем решающем заплыве в спорткомплексе La Defense Arena наша землячка, занимающая четвертую водную дорожку, достойно билась за чемпионство. И в итоге финишировала в финальном противостоянии на второй позиции за 2 минуты 54 и 68 сотых секунды. Быстрее волгоградки промчала дистанцию только чемпионка мира из Германии Таня Шольц», — ликуют в облспорткомитете.
Но это не последнее выступление россиянки на парижских Паралимпийских играх. Впереди у нее соревнования еще в двух индивидуальных плавательных дисциплинах. В Волгограде поклонники спортсменки уже держат за нее скрещенные пальцы и желают, чтобы сбылись мечты Наталии о паралимпийском «золоте».
Справка
На Играх-2024 в Париже российская команда выступает в нейтральном статусе. В ее составе 88 участников, заявленных в пяти видах спорта. Всего соревнования проходят в 23 видах состязательной программы. За 549 комплектов наград сражаются больше четырех тысяч атлетов из более чем 150 стран мира в трех нозологических группах — спорт ПОДА, спорт слепых, спорт ЛИН. Последние будут разыграны 8 сентября, в день закрытия Паралимпиады.