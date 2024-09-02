«Серебряный» заплыв. Волгоградке покорился паралимпийский пьедестал в Париже

Впрочем, на тот момент это было скорее желанием тренеров из центра детского инвалидного и адаптивного спорта «Олимп», рассмотревших в юной пловчихе будущую чемпионку. Сама она, как однажды поделилась Наталия с vlg.aif.ru, вкус к победе почувствовала, когда в 16 лет впервые стала чемпионкой России. Позже она поднималась на европейские и мировые пьедесталы, и пока только в мечтах — на паралимпийский.