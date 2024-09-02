Ночное похолодание до +2 градусов обещают в Челябинской области

В ночь на 3 сентября в горах и низинах на территории Челябинской области температура воздуха может опуститься до +2 градусов. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.
По данным синоптиков, во вторник к северным границам региона приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесёт дожди, грозы и усиление ветра, за которыми придёт похолодание.
Днём 3 сентября термометры по области покажут от +15 до +20 градусов, на юге региона воздух прогреется до +25. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможны порывы ветра до 14 м/с.
В Челябинске 3 сентября также прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь. На термометрах ночью будет от +9 до +11 градусов, днём +18.. +20.
В ближайшие дни в Челябинской области сохранится дождливая и прохладная погода. По данным синоптиков, в дневные часы 4 и 5 сентября на Южном Урале будет +11.. +16 градусов.