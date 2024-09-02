Дожди и похолодание надвигаются на Свердловскую область

«Северный ветерок, 2 сентября довольно чувствительный, усилит осеннюю прохладу», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Во вторник, 3 сентября, ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью +10…+15, на севере до +5 градусов, днем +12…+17.
4 сентября переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью +4…+9, в дневные часы +11…+16.
В четверг, 5 сентября, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9, на крайнем севере до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.
Напомним, 2 сентября в Свердловской области действует штормовое предупреждение.