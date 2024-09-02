В Екатеринбурге открылся Губернаторский лицей за 3,4 миллиарда рублей

В Екатеринбурге 2 сентября глава Свердловской области Евгений Куйвашев открыл Губернаторский лицей. В учебном учреждении прошла первая торжественная линейка, приуроченная ко Дню знаний и началу учебного года.
— Идея этого проекта заключалась в том, чтобы построить современный многопрофильный комплекс, который должен стать местом притяжения всех жителей района, площадкой для учебы, спорта, отдыха, для совместного досуга детей и родителей. Думаю, что у нас все получилось, — сказал на открытии лицея Евгений Куйвашев.
Создание Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечном обошлось в 3,4 миллиарда рублей — это продукт сотрудничества органов власти, бизнеса и педагогического сообщества. В структуру образовательного учреждения входят технопарк, центр допобразования, медиа- и общественный центр для молодежи. В планах создание связанных с лицеем дошкольного образовательного учреждения, загородной резиденции в Сысертском районе и учебного центра на территории Сколково.
— Одной из особенностей лицея стало отсутствие привычных буквенных обозначений. Вместо этого классы в лицее получили имена великих русских ученых. Так, здесь появились классы Михаила Ломоносова, Сергея Вонсовского, Софьи Ковалевской, Василия Докучаева, Андрея Нартова, Николая Пирогова, Ивана Павлова, Станислава Шварца и других именитых деятелей, — отметили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обучение лицея строится на формате школы полного дня. До обеда проходят уроки, а после — ведутся кружки дополнительного образования по фото- и видеомонтажу, VR- и AR-технологиям, кибербезопасности, промышленному и графическому дизайну, а также спортивные секции и театральная студия.
С 5 класса учащиеся в лицей набираются по конкурсному отбору, так как программа нацелена на углубленное изучение предметов.