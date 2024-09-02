В Екатеринбурге открылся Губернаторский лицей за 3,4 миллиарда рублей

— Идея этого проекта заключалась в том, чтобы построить современный многопрофильный комплекс, который должен стать местом притяжения всех жителей района, площадкой для учебы, спорта, отдыха, для совместного досуга детей и родителей. Думаю, что у нас все получилось, — сказал на открытии лицея Евгений Куйвашев.