«Сияющий театр»: на кирхе королевы Луизы в Калининграде включили архитектурную подсветку

Во время Второй мировой войны здание получило серьёзные повреждения. Храм восстановили в 1976 году по проекту Юрия Ваганова. При реконструкции под театр кукол кирха получила уже привычный калининградцам облик: светлые стены, более тёмные декоративные элементы и зелёную кровлю из медных листов. В 2010 году здание передали в собственность Русской православной церкви.