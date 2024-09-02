«Сияющий театр»: на кирхе королевы Луизы в Калининграде включили архитектурную подсветку

В Калининграде зажгли архитектурную подсветку на кирхе королевы Луизы. Декоративные фонари включили в воскресенье, 1 сентября. Мероприятие приурочили к началу 60-го сезона Театра кукол.
На фасаде здания и вокруг смонтировали более 60 прожекторов и светильников. Работы выполняла СК «Стандарт». С организацией заключили контракт на 13,8 миллиона рублей.
В начале 2024 года в Калининграде отремонтировали здание кирхи королевы Луизы. Основную часть фасада покрасили в тёмно-бежевый цвет, акценты выделили светлым. На крыше уложили фальц графитового оттенка, напоминающий сланец. Ниши украсили рисунками с готическим переплётом. К работам приступили в августе 2023 года. Контракт на 33 миллиона рублей также заключили с СК «Стандарт».
Внешний вид здания сделали близким к задумке архитектора Фридриха Хайтманна: графитовая кровля, серо-коричневые стены и более светлый руст. Из-за дороговизны меди и большого объёма кровельных работ решили использовать листы кровельной жести с укладкой в фальц. Проект подготовил калининградский архитектор Артур Сарниц.
Кирху в неороманском стиле построили в 1901 году в память о королеве Луизе. Изначально фасад здания был тёмным, угловой руст и декоративные элементы выполнили из светлого песчаника, а на крыше уложили сланец или похожий материал графитового цвета.
Во время Второй мировой войны здание получило серьёзные повреждения. Храм восстановили в 1976 году по проекту Юрия Ваганова. При реконструкции под театр кукол кирха получила уже привычный калининградцам облик: светлые стены, более тёмные декоративные элементы и зелёную кровлю из медных листов. В 2010 году здание передали в собственность Русской православной церкви.