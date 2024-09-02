Ливни с грозами ожидаются в Ростовской области на первой неделе осени

Местами по Ростовской области до конца суток 2 сентября, 3 сентября, а также ночью и утром 4 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с. В связи с эти объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными во время стихии.
Пережидать непогоду лучше в помещениях. Если дождь и ветер застанут на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Добавим, при любых происшествиях необходимо звонить по номерам «101» или «112».