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Ливни с грозами ожидаются в Ростовской области на первой неделе осени

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за возможных ливней.
Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области до конца суток 2 сентября, 3 сентября, а также ночью и утром 4 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с. В связи с эти объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными во время стихии.

Пережидать непогоду лучше в помещениях. Если дождь и ветер застанут на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Добавим, при любых происшествиях необходимо звонить по номерам «101» или «112».