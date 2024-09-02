Виталий Хоценко открыл омский лицей для будущих инженеров и предпринимателей

Губернатор также отметил, что с нового учебного года в Омской области стартует долгосрочный региональный проект «Территория опережающего развития инженерного образования». В него войдут 21 детский сад и 8 школ, вузы и предприятия — все они будут развивать инженерное образование по профилям.